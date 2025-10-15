Occhio al nuovo super-autovelox | multe fino a 1300 euro

Se fino a poco tempo fa le principali preoccupazioni degli automobilisti italiani per evitare multe erano quelle di limitare la velocità a seconda della strada percorsa o delle indicazioni da parte dei cartelli stradali oppure di prestare grande attenzione ai semafori rossi, da ora in poi bisognerà essere particolarmente cauti anche nell'effettuare sorpassi laddove ciò non è consentito: il nuovo autovelox SV3, il primo ad occuparsi di questo genere di infrazioni, è stato ideato proprio per scoraggiare manovre azzardate e porre un freno a una delle cause più comuni di incidenti urbani. Appurato il fatto che questo tipo di illecito è una delle principali motivazioni alla base dei sinistri che si verificano in città, specie in strade molto trafficate e spesso e volentieri ai danni di pedoni, biciclette, motocicli o veicoli leggeri, resta da comprendere come operano questi nuovi dispositivi elettronici, che proprio per l'ambito in cui operano sono stati ribattezzati anche con il nome di " sorpassometri ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Occhio al nuovo super-autovelox: multe fino a 1300 euro

