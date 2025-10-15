Occhio a dove lasci la bicicletta | può scattare la multa Cosa dice il Consiglio di Stato
Attenzione a dove si decide di lasciare la propria bici. Il mezzo a due ruote non è certo d'ingombro come un'auto, o una moto, tuttavia non è possibile posteggiarla ovunque, legandola a un lampione oppure a un cancello. Anche in questo caso, bisogna considerare il luogo in cui decidiamo di sistemarla. A fare chiarezza sulla questione è il Consiglio di Stato, che di recente si è pronunciato su un caso avvenuto a Cagliari. Era infatti stato fatto ricorso contro un regolamento applicato dal Comune di Cagliari, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'amministrazione comunale: è possibile, dunque, multare chi lascia la bicicletta senza criterio, legandola dove capita, sia un lampione della luce, un palo della segnaletica, un cestino dei rifiuti o quant'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
