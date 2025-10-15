Occhi su Gaza diario di bordo #44

Non hanno fatto in tempo ad asciugare i bicchieri del prosecco che la cosiddetta pace a Gaza già si mostra per quello che è. Sei civili palestinesi, secondo l’agenzia Wafa, sono stati uccisi ieri a Shuja’iyya da droni israeliani mentre tornavano tra le macerie delle loro case. Israele sostiene che si trovassero in una “zona vietata”. Come se l’intera Striscia non fosse ormai un’unica zona vietata alla vita. Netanyahu, intanto, fa l’unica cosa che sa fare: minaccia. È l’unico linguaggio del suo governo, quello della violenza e dell’oppressione. Ma mentre i droni riprendono a colpire, un’altra offensiva, più silenziosa, si consuma in rete: Instagram ha cancellato l’account del giornalista Saleh al-Jafarawi, ucciso nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it