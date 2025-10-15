Obiettivo Benessere | esperti e professionisti a confronto nel grande evento dedicato a salute bellezza e benessere
La salute è un percorso condiviso, fatto di conoscenza, prevenzione e cura di sé. Oggi, sempre più, la salute si intreccia con la bellezza, intesa non come semplice estetica, bensì come riflesso del benessere interiore. È questa la visione che ispira l’Istituto Frontis nell’organizzazione di Obiettivo Benessere, il convegno che in occasione della Giornata Internazionale della Donna si propone come momento di riflessione e di confronto aperto a tutti: uomini e donne, professionisti sanitari e cittadini. L’EVENTO – L’edizione 2026, in programma il 7 marzo presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, conferma la missione di riportare salute, bellezza e benessere al centro della vita quotidiana attraverso conoscenza, dialogo e consapevolezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
