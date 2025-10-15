Obesità e sport | Uniud cerca volontarie per uno studio su allenamento e alimentazione

Cosa succede al corpo di una donna obesa o in sovrappeso se fa sport? È quello che vuole scoprire un progetto di ricerca su attività fisica e nutrizione promosso dall’Università di Udine, con il professor Stefano Lazzer, e dall’Università di Ferrara con la professoressa Angelina Passaro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it