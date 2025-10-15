Obesità e sport | Uniud cerca volontarie per uno studio su allenamento e alimentazione
Cosa succede al corpo di una donna obesa o in sovrappeso se fa sport? È quello che vuole scoprire un progetto di ricerca su attività fisica e nutrizione promosso dall’Università di Udine, con il professor Stefano Lazzer, e dall’Università di Ferrara con la professoressa Angelina Passaro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Prevenire e curare l’obesità, le scuole promuovono sport e regole alimentari. La LEGGE in Gazzetta Ufficiale - X Vai su X
Tennis & Friends 2025: salute e sport insieme per la prevenzione. L’edizione numero 15 torna al Foro Italico di Roma l’11 e 12 ottobre, con il Villaggio della Salute dedicato a screening, consulti e incontri con gli specialisti. GVM Care & Research sarà ancor - facebook.com Vai su Facebook