Oaktree assorbita dal Fondo canadese Brookfield nuovo proprietario dell'Inter | cosa cambia per il club
Il Fondo canadese Brookfield rileverà il 100% di Oaktree e di fatto diverrà il nuovo proprietario dell'Inter: ecco cosa cambierà per il club nerazzurro nel breve e nel lungo termine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Oaktree assorbita dal Fondo canadese Brookfield, nuovo proprietario dell’Inter: cosa cambia per il club - Il Fondo canadese Brookfield rileverà il 100% di Oaktree e di fatto diverrà il nuovo proprietario dell'Inter: ecco cosa cambierà per il club nerazzurro ... fanpage.it scrive
Oaktree verso il passaggio definitivo a Brookfield: stima del valore del fondo californiano di circa 11,5 miliardi - Mentre l'Inter attende gli ultimi verdetti dai campi internazionali prima di riaccogliere i suoi giocatori, momentaneamente impegnati con le proprie Nazionali, in vista del secondo big ... Scrive msn.com
Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree - Completata una scalata iniziata sei anni fa che valuta la societa americana proprietaria dell'Inter 11,5 miliardi di dollari ... Da msn.com