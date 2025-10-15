O io o tu Amici 25 Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli | scenata davanti agli allievi

Nel pomeriggio di ieri, lo studio di Amici 25 è stato teatro di un acceso scontro tra due delle insegnanti più carismatiche del talent: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Il tutto è nato nel corso della sfida che avrebbe dovuto vedere protagonista Michelle, una delle allieve di Lorella, in un confronto sereno contro una sfidante esterna. Tuttavia, quella che doveva essere una normale valutazione artistica si è trasformata in un episodio di tensione che ha scosso l'intero studio e acceso i social. Michelle era stata chiamata a sorpresa per affrontare la concorrente Alia, con il maestro Adriano Pennino come giudice.

