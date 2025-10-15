Stadio della Roma, avanti con il progetto: Comune e club a confronto, la posizione del Campidoglio. I dettagli Il percorso verso il nuovo stadio della Roma procede spedito. Nella giornata odierna si è svolto un incontro tra il Comune e la società giallorossa per l’esame dei fascicoli. Da entrambe le parti è emersa la chiara . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuovo stadio Roma, vertice tra Comune e società: diffusa la nota del Campidoglio