Nuovo stadio Roma vertice tra Comune e società | diffusa la nota del Campidoglio
Stadio della Roma, avanti con il progetto: Comune e club a confronto, la posizione del Campidoglio. I dettagli Il percorso verso il nuovo stadio della Roma procede spedito. Nella giornata odierna si è svolto un incontro tra il Comune e la società giallorossa per l’esame dei fascicoli. Da entrambe le parti è emersa la chiara . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Foster sul nuovo stadio di Milan e Inter: "Stiamo iniziando a disegnare, sarà un progetto che lascerà a bocca aperta" - X Vai su X
Uno dei responsabili dei due studi scelti per la progettazione ha parlato di come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan: "Sfida eccitante" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo stadio, riunione in Campidoglio per il progetto definitivo: le ultime - Dopo le parole della scorsa settimana di Gualtieri, si è svolta oggi una nuova riunione in merito al nuovo impianto sportivo della Roma ... Da ilromanista.eu
Nuovo stadio Roma annunciato dal sindaco Gualtieri/ “Siamo all’ultima tappa” (10 ottobre 2025) - Il sindaco Roberto Gualtieri annuncia l'arrivo del nuovo stadio Roma, ormai nelle fasi finali del suo progetto ... Riporta ilsussidiario.net
Nuovo Stadio, l’ottimismo di Gualtieri: «Adesso ci siamo» - E questa non è una considerazione basata (solo) su sensazioni, ma supportata dai fatti. Come scrive ilromanista.eu