Sembra avvicinarsi sempre di più la fumata bianca relativa al nuovo stadio della Roma a Pietralata, che dopo tanti ostacoli nel corso dell’iter si starebbe avvicinando alla consegna del progetto. Dopo le parole del sindaco Gualtieri, nella giornata di oggi è andato in scena un’incontro tra la società ed il Comune, che ha ulteriormente legittimato la volontà di presentare il progetto definitivo entro la fine del 2025. La nota del Campidoglio. Una volta terminato l’incontro, il Campidoglio ha pubblicato una nota riassuntiva: “Si è svolta oggi una riunione, coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti, con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinativo in vista degli ultimi passaggi amministrativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Nuovo stadio Roma, incontro tra la società e il Comune: progetto entro fine 2025