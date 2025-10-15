Nuovo stadio Roma incontro tra la società e il Comune | progetto entro fine 2025
Sembra avvicinarsi sempre di più la fumata bianca relativa al nuovo stadio della Roma a Pietralata, che dopo tanti ostacoli nel corso dell’iter si starebbe avvicinando alla consegna del progetto. Dopo le parole del sindaco Gualtieri, nella giornata di oggi è andato in scena un’incontro tra la società ed il Comune, che ha ulteriormente legittimato la volontà di presentare il progetto definitivo entro la fine del 2025. La nota del Campidoglio. Una volta terminato l’incontro, il Campidoglio ha pubblicato una nota riassuntiva: “Si è svolta oggi una riunione, coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti, con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinativo in vista degli ultimi passaggi amministrativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Foster sul nuovo stadio di Milan e Inter: "Stiamo iniziando a disegnare, sarà un progetto che lascerà a bocca aperta" - X Vai su X
Uno dei responsabili dei due studi scelti per la progettazione ha parlato di come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan: "Sfida eccitante" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo stadio, riunione in Campidoglio per il progetto definitivo: le ultime - Dopo le parole della scorsa settimana di Gualtieri, si è svolta oggi una nuova riunione in merito al nuovo impianto sportivo della Roma ... Da ilromanista.eu
Stadio della Roma: incontro tra Comune e società: la nota del Campidoglio - L'articolo Stadio della Roma: incontro tra Comune e società: la nota del Campidoglio proviene da Roma news. Scrive msn.com
Stadio Roma, Gualtieri: “Incontro positivo con Friedkin, siamo alla fase finale” - Il sindaco: “Il progetto è bellissimo, riqualificherà Pietralata e rispetterà le scadenze europee. Da rainews.it