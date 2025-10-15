Nuovo stadio | Inter e Milan sono ad un passo dalla formalizzazione Le novità

Milan e Inter sono a un passo dalla formalizzazione della creazione di un nuovo stadio, un progetto che segna un punto di svolta nella gestione dell'impianto di San Siro. Secondo quanto riportato da RadioCor e Il Sole 24 Ore, le due società hanno registrato la newco Stadio San Siro Spa, che si occuperà della costruzione e della gestione del nuovo impianto sportivo. Questo passo arriva in vista del rogito atteso per la fine di ottobre, quando il progetto prenderà definitivamente forma.

