Nuovo progetto Abc | nuove tensioni in maggioranza il voto in commissione atteso per domani

Latinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placano le tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra di Latina su Abc, mentre il nuovo progetto aziendale sta per essere approvato in commissione, giovedì, alla quarta seduta di esame delle nuove modalità di gestione dei rifiuti.Nuove modalità che riguardano in particolare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

