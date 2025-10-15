Nuovo progetto Abc | nuove tensioni in maggioranza il voto in commissione atteso per domani

Non si placano le tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra di Latina su Abc, mentre il nuovo progetto aziendale sta per essere approvato in commissione, giovedì, alla quarta seduta di esame delle nuove modalità di gestione dei rifiuti.Nuove modalità che riguardano in particolare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nuova era per Abc, la Ugl spiega: "Le aspettative sono alte, speriamo con vengano disattese" - Sarà esaminato domani in commissione il progetto per Abc, l'azienda dei beni comuni che si occupa della raccolta rifiuti a Latina. Scrive latinatoday.it

Abc, pronto il nuovo piano dei rifiuti: ecco cosa cambia - Sarà presentato in commissione Ambiente venerdì 10 ottobre. Si legge su latinatoday.it