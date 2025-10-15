Nuovo ospedale Terni a ' Binini Partners Srl' il compito di trovare il luogo della nuova struttura

Se ne è parlato a lungo nel consiglio comunale aperto sul nuovo ospedale di Terni di lunedì 13 ottobre. La prima questione di affrontare verso i lavori per la nuova struttura è quella della localizzazione del futuro ospedale. La presidente Proietti nel consiglio ha comunicato di aver affidato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondisci con queste news

#Terni, #localizzazione nuovo #ospedale: entra in campo la #Binini Partners srl. #Ribasso 23,7% https://umbriaon.it/terni-localizzazione-nuovo-ospedale-entra-in-campo-la-binini-partners-srl-ribasso-237/… #Regione #Comune #Donetti #Casciari - X Vai su X

Daniela Bianchi, ASST: "Entro fine Ottobre sapremo chi progetterà il nuovo Ospedale: servono infrastrutture" - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo ospedale Terni, Bandecchi: «Se lo fate, mi dimetto». Destra e sinistra in ordine sparso - Aspetta di sapere quando ‘saranno effettivamente necessarie le chiavi per aprire il nuovo ospedale di Terni’, di cui ultimamente si parla sempre più, e intanto tiene ancora ben salde nelle tasche le c ... Riporta umbria24.it

Nuovo ospedale di Terni, Proietti: "Il 15 dicembre sapremo dove potrà essere fatto" - A confermare l’ impegno politico e operativo della Regione è stata la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti nel corso del consiglio comunale aperto che si è tenuto lunedì 13 ottobre in Bct ... Scrive corrieredellumbria.it

Terni. Rebus nuovo ospedale la sfida di Bandecchi: «Pronto alle dimissioni» - Terni Fissa due date nell'agenda: quella del 15 dicembre, entro la quale verrà scelta la location, e quella di gennaio 2026 per l'avvio delle procedure per affidare ... Si legge su ilmessaggero.it