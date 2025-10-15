Nuovo difensore per l’Aquila Montevarchi

L’Aquila Montevarchi 1902 ha annunciato nelle ultime ore l’ingaggio del difensore classe 2003 Paolo Sadia Coly. Il giovane calciatore è già aggregato alla rosa a disposizione di mister Marmorini e ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Seravezza Pozzi, maturando esperienza e mettendo in mostra le proprie qualità, che ora porterà al servizio della squadra rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

