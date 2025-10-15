Nuovo appuntamento di Quartieri in Comune terzo incontro con i residenti di Mare Nord

Dopo i primi due partecipati incontri di “Quartieri in Comune” con i residenti del Centro e di Torconca-Vie delle Regioni, sindaca Franca Foronchi e giunta tornano tra cittadini e cittadine di Cattolica per presentare i progetti in programma, raccogliere opinioni e suggerimenti per costruire. 🔗 Leggi su Riminitoday.it