Nuovo album per i Red Hot Chili Peppers? Arriva la conferma di Anthony Kiedis

I fan ci speravano, e ben presto il loro desiderio potrebbe diventare realtà: nel corso di un’intervista radiofonica, Anthony Kiedis ha confermato l’arrivo nel prossimo futuro di un nuovo album dei Red Hot Chili Peppers. «Le cose stanno andando più rapidamente di quanto ci aspettassimo», ha dichiarato il cantante, «Secondo quello che dicono i nostri manager, avvocati e commercialisti, non dovremmo pensare a nuova musica. Ma ogni tanto te ne freghi di quello che dovresti fare, senti una musica nella tua testa e fai una chiamata ai tuoi amici». Anche il bassista Flea, di recente, ha detto che, al termine del lunghissimo tour -iniziato nel 2022 a Siviglia e conclusosi nell’estate del 2024- il gruppo ha ripreso a scrivere nuovi brani, accumulando diverso materiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nuovo album per i Red Hot Chili Peppers? Arriva la conferma di Anthony Kiedis

Approfondisci con queste news

Radio Deejay. . I Selton sono ospiti a Summer Camp per presentare il nuovo album “Gringo Vol. 2” e durante l’intervista Fede Russo chiede a Daniel Plentz, batterista del gruppo, di mostrare agli ascoltatori un suo talento: un assolo “di corpo”, cioè eseguire le - facebook.com Vai su Facebook

Tiziano Ferro svela la tracklist del nuovo album “Sono un grande”. Noi di All Music Italia vi raccontiamo qualche dettaglio in anteprima #TizianoFerro #SonoUnGrande - X Vai su X

Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis conferma l'arrivo di un nuovo album - fondatore e frontman della band ha confermato le voci che da tempo circolavano sui social “Le cose stanno andando più rapidamente di quello che ci aspet ... tg24.sky.it scrive

Kiedis: "I Red Hot Chili Peppers hanno un album in cantiere" - Lo ha confermato Anthony Kiedis in un'intervista radiofonica: sì, i Red Hot Chili Peppers stanno lavorando a un nuovo progetto. Lo riporta rockol.it

Anthony Kiedis: "i Red Hot Chili Peppers stanno lavorando ad un nuovo album" - Il rocker californiano: "Non dovremmo pensare a nuova musica secondo quello che dicono i nostri manager. Si legge su virginradio.it