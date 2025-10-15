Nuovi sviluppi su omicidio rifugiata ucraina Iryna Zarutska

Una nuova legge potrebbe potenzialmente portare alla condanna a morte dell’assassino dell’ucraina Iryna Zarutska utilizzando un metodo di esecuzione estremamente raro. L’omicidio di Zarutksa, una rifugiata di 23 anni, avvenuto in pieno giorno il 22 agosto, ha causato grande scalpore. Con migliaia di persone online che hanno sostenuto la richiesta di una punizione severa per il depravato responsabile. La giovane donna, fuggita dalla guerra in Ucraina e rifugiatasi negli USA, stava viaggiando su un treno del Charlotte Area Transit System. Quando è stata vittima di un attacco spietato, codardo e assolutamente brutale. 🔗 Leggi su Newsner.it

