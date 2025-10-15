Nuovi pneumatici Pirelli per le Porsche d’epoca | tecnologia al servizio della tradizione

Tradizione e innovazione viaggiano insieme grazie alla nuova collaborazione tra Pirelli e Porsche, che annunciano una gamma di pneumatici sviluppati su misura per le Porsche 911 classiche e youngtimer, dalla prima generazione del 1964 fino alla 997. Un’iniziativa che rafforza il legame tecnico e storico tra le due aziende e che conferma Pirelli come fornitore di riferimento per i collezionisti Porsche, grazie anche alla linea Pirelli Collezione, dedicata ai modelli storici come la 356, 914, 928 e 944. Questi pneumatici mantengono l’estetica originale ma sono realizzati con materiali e tecnologie moderne per garantire sicurezza, comfort e pieno rispetto delle normative attuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

