Nuovi chioschi in parchi piazze e aree verdi del IV municipio | ecco dove verranno realizzati

Nuovi chioschi per somministrare bevande e alimenti e che funzioneranno anche da presidio in parchi, piazze e aree verdi del territorio. La giunta del IV municipio ha approvato una delibera con la quale verranno istituiti 14 “punti ristoro” senza occupazione di suolo pubblico con sedie e tavolini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

