Il modo di viaggiare sta cambiando radicalmente, o meglio, è già cambiato, ma il processo non sembra essere in procinto di fermarsi per raggiungere un equilibrio quantomeno momentaneo. Al passo con l’evoluzione della tecnologia, soprattutto nel settore dei servizi, il turismo ha vissuto una rivoluzione copernicana che ne ha scosso a fondo le fondamenta, mostrando nuove prospettive ed orizzonti. Per dare un’idea dei cambiamenti epocali che il viaggio e la vacanza hanno subito, basti pensare al declino delle agenzie di viaggio, oggi quasi interamente soppiantate dalle app per prenotare voli, soggiorni e addirittura servizi di car valet; se voli da Fiumicino, ad esempio, sarà sufficiente scaricare Parclick e selezionare car valet Fiumicino: al tuo arrivo all’aeroporto potrai consegnare l’auto a un autista che la parcheggerà al posto tuo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nuove prospettive di viaggio: Slow Tourism e consapevolezza