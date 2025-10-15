Nuove prospettive di viaggio | Slow Tourism e consapevolezza

Cultweb.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il modo di viaggiare sta cambiando radicalmente, o meglio, è già cambiato, ma il processo non sembra essere in procinto di fermarsi per raggiungere un equilibrio quantomeno momentaneo. Al passo con l’evoluzione della tecnologia, soprattutto nel settore dei servizi, il turismo ha vissuto una rivoluzione copernicana che ne ha scosso a fondo le fondamenta, mostrando nuove prospettive ed orizzonti. Per dare un’idea dei cambiamenti epocali che il viaggio e la vacanza hanno subito, basti pensare al declino delle agenzie di viaggio, oggi quasi interamente soppiantate dalle app per prenotare voli, soggiorni e addirittura servizi di car valet; se voli da Fiumicino, ad esempio, sarà sufficiente scaricare Parclick e selezionare car valet Fiumicino: al tuo arrivo all’aeroporto potrai consegnare l’auto a un autista che la parcheggerà al posto tuo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

nuove prospettive di viaggio slow tourism e consapevolezza

© Cultweb.it - Nuove prospettive di viaggio: Slow Tourism e consapevolezza

Approfondisci con queste news

nuove prospettive viaggio slowTravel Experience di Rimini: incontri e nuove prospettive - La Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, il Comune di Cremona e la Destination Management Organization Visit Cremona hanno concluso la propria partecipazione al TTG Travel Experience 2025,. Come scrive cremonaoggi.it

Milano, viaggio nelle nuove terrazze panoramiche: tra piscine, aperitivi e scoperte gourmet (affacciati sulla città) - Sicuramente diversa, con nuove prospettive da scoprire che abbracciano tutta la città a 360 gradi: dallo skyline ridisegnato dai grattacieli alle guglie del ... Scrive milano.corriere.it

Italia autentica, lontano dal turismo di massa: le nuove preferenze di viaggio degli italiani - Ma anche cultura e sostenibilità: sono queste le parole chiave che meglio definiscono le preferenze di viaggio degli italiani nel Bel Paese, sempre più orientati verso ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuove Prospettive Viaggio Slow