Nuove opportunità per le imprese green bando da 89 milioni per l’innovazione energetica
La Regione Siciliana punta sulla transizione energetica e sull’innovazione sostenibile con “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro”, il nuovo bando pubblicato dall’assessorato alle Attività produttive e finanziato con le risorse del Programma Fesr 2021-2027.L’avviso mette a disposizione 89. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
