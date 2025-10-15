Nuove luci per parchi e giardini lavori in corso Interventi quasi conclusi nel parcheggio di via Peucetia
Dal parcheggio di via Peucetia, davanti al mercato di Santa Chiara, passando per il giardino di via delle Murge fino al parco Don Tonino Bello. Diversi sono, in città, gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica già conclusi o in dirittura d'arrivo.In particolare, nel parcheggio di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Nuovo indirizzo, nuovo colore alle pareti, nuove luci, nuovo arredamento. La #gioielleriaNasi ha cambiato casa. Vieni a scoprirla a partire dal 15 novembre in via Fidia 27. Hai finalmente deciso di chiederle di sposarti e stai cercando il diamante perfetto? Vuoi - facebook.com Vai su Facebook
Nuove luci e interventi di manutenzione: al via i lavori nel parcheggio di via Peucetia https://ift.tt/lsOakgu https://ift.tt/y0igKXH - X Vai su X
Nuove luci in arrivo al parco verde di Uri: i giardinetti fruibili anche di notte - Due anni fa il l'amministrazione comunale aveva partecipato a un bando della Ras- Scrive unionesarda.it
Macerata, ecco platani, giochi e nuove luci: i giardini Diaz pronti entro un mese - “Rigenerata Macerata Go Green” avanza nel rispetto del cronoprogramma che prevede la conclusione del primo step di lavori tra fine aprile e primi di maggio, nonostante il maltempo di questi ... Riporta corriereadriatico.it
Macerata, lavori quasi ultimati ai giardini Diaz: mancano solo gli arredi, più luci e nuove spycam - «Non mi sbilancio sulla data ma oramai siamo davvero alla conclusione dei lavori – afferma l’assessore ai Parchi urbani, Paolo Renna - Riporta corriereadriatico.it