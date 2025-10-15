"In meno di un anno San Marino Rtv ha intrapreso un percorso di profondo rinnovamento che ne ha rilanciato immagine, efficienza e credibilità". Un risultato, secondo il governo, "frutto di una visione chiara, di una guida competente e del lavoro appassionato di chi ha creduto nella possibilità di restituire alla televisione di Stato il ruolo centrale che merita nel panorama mediatico del Paese". Una svolta arrivata quando ormai la tv di Stato sembrava vicina al collasso. "Oggi San Marino Rtv – dicono in coro i segretari di Stato, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati – presenta conti in ordine, un palinsesto di alto livello, studi rinnovati e attrezzature moderne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per la tv di Stato: "Ora i conti sono in ordine"