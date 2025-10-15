Nuova vita per la tv di Stato | Ora i conti sono in ordine
"In meno di un anno San Marino Rtv ha intrapreso un percorso di profondo rinnovamento che ne ha rilanciato immagine, efficienza e credibilità". Un risultato, secondo il governo, "frutto di una visione chiara, di una guida competente e del lavoro appassionato di chi ha creduto nella possibilità di restituire alla televisione di Stato il ruolo centrale che merita nel panorama mediatico del Paese". Una svolta arrivata quando ormai la tv di Stato sembrava vicina al collasso. "Oggi San Marino Rtv – dicono in coro i segretari di Stato, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati – presenta conti in ordine, un palinsesto di alto livello, studi rinnovati e attrezzature moderne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Una nuova casa per una nuova vita: il trasloco a Forest Lodge - facebook.com Vai su Facebook
E all’improvviso: nuova città, nuove amicizie, nuova vita! #LaRicettaDellaFelicità, dal 23 settembre i primi due episodi in anteprima su #RaiPlay e dal 25 settembre in prima serata su #Rai1. - X Vai su X
Che fine ha fatto Suor Cristina? La nuova vita dopo la Tv - Una vita nuova per Cristina Scuccia, l'ex suora vincitrice di The Voice, la cui vita è ancora strettamente legata al mondo della musica ... Riporta msn.com
La serie TV di Halo sta vivendo una nuova vita grazie a Netflix - Dopo la cancellazione da parte di Paramount+, la serie TV di Halo sta vivendo una nuova vita grazie a Netflix: a pochi giorni dal debutto, lo show è schizzato in testa alle classifiche, raggiungendo l ... Da msn.com
Nuova vita grazie a Conte: Spinazzola a parametro zero è stato un vero affare - In campo dal primo minuto per la quarta partita consecutiva, il terzino sinistro di Foligno ha prima dato il via all'azione ... tuttomercatoweb.com scrive