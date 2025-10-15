Nuova rotatoria strada ristretta e presidi per difendere Bomarzo dai camion

Viterbotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni volta che l'autostrada A1 chiude tra i caselli di Attigliano e Orte, che sia per lavori o per gravi incidenti, Bomarzo “trema”. Nonostante il divieto per i mezzi con carico superiore alle 10 tonnellate nel centro abitato, sono numerosi i camion che attraversano comunque il centro storico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

