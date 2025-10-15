Nuova rotatoria strada ristretta e presidi per difendere Bomarzo dai camion
Ogni volta che l'autostrada A1 chiude tra i caselli di Attigliano e Orte, che sia per lavori o per gravi incidenti, Bomarzo “trema”. Nonostante il divieto per i mezzi con carico superiore alle 10 tonnellate nel centro abitato, sono numerosi i camion che attraversano comunque il centro storico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
Completamento lavori nuova rotatoria in via XX Settembre ad Avezzano: apertura cantiere notturno e modifiche alla viabilità https://www.terremarsicane.it/completamento-lavori-nuova-rotatoria-in-via-xx-settembre-ad-avezzano-apertura-cantiere-notturno-e- - facebook.com Vai su Facebook
? Al via i lavori per la nuova rotatoria tra #viaCasilina e #viaSiculiana #MunicipioVI Un’opera strategica per: ? traffico più fluido ? più sicurezza ? migliori connessioni con i quartieri Info Completehttps://tinyurl.com/mw4ddan7 - X Vai su X
Fuori strada in moto alla nuova rotatoria di Macchiareddu: morto un centauro - Tragedia nella notte in corrispondenza della nuova rotatoria inaugurata di recente a Macchiareddu, nella zona industriale, all’altezza della Tecnocasic. unionesarda.it scrive
Nuova rotatoria a Porto Ercole: "Un’opera monumentale ma rischia di essere maquillage" - Domani sarà dato inizio al cantiere per la costruzione della nuova rotatoria nella zona Peep di Porto Ercole, prima de ... Da msn.com
Nuova rotatoria, lavori sbloccati: "Lì un monumento per Caravaggio" - MONTE ARGENTARIOSi sblocca l’iter che porterà all’installazione di una nuova rotatoria all’ingresso di Porto Ercole. Scrive lanazione.it