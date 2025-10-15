Nuova ondata di temporali grandinate e raffiche di vento | diramata l’allerta arancione

Brindisireport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo, che avrà validità dalle ore 00:00 del 16 ottobre 2025 per le successive 20 ore. Le previsioni indicano precipitazioni intense che si estenderanno da sparse a diffuse su tutto il territorio. Per l'area di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

nuova ondata temporali grandinateNuova ondata di temporali, grandinate e raffiche di vento: diramata l’allerta "arancione" - Una perturbazione meteorologica interesserà la Puglia, con precipitazioni intense previste dalle ore 00:00 del 16 ottobre 2025 per le successive 20 ore ... brindisireport.it scrive

nuova ondata temporali grandinateAllerta meteo in Sicilia. Temporali e disagi in provincia di Trapani. La situazione - Da stanotte l’isola è interessata da una nuova ondata di maltempo. Scrive tp24.it

Nuova ondata di maltempo: diramata allerta meteo per temporali e grandine - Previste precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi nelle prossime 24 ore. brindisireport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Ondata Temporali Grandinate