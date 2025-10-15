Nuova mostra a Viila Bernasconi | Ritratti in Musica
Dal 17 ottobre all’1 dicembre 2025, la Stanza della Musica del museo di Villa Bernasconi ospita la mostra fotografica Ritratti in Musica Oggi, promossa dal Comune di Cernobbio. Il progetto, firmato dal fotoreporter e editore comasco Carlo Pozzoni, presenta dodici ritratti di musicisti, ballerini. 🔗 Leggi su Quicomo.it
