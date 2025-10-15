Mazda rinnova uno dei suoi modelli più iconici con la nuova CX-5 2025, un SUV che evolve nel segno della purezza stilistica e della filosofia Kodo - Soul of Motion. Le forme sono ora più pulite e dinamiche, ispirate al minimalismo giapponese e al concetto di “slow motion”, quella tensione visiva che trasmette movimento anche da ferma. Il risultato è un design raffinato e armonioso, che unisce proporzioni bilanciate e dettagli scolpiti secondo la logica Wearable Gear, pensata per integrarsi con la vita di chi guida. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici full-LED uniti da una fascia nera lucida, mentre la coda presenta fari ridisegnati e il nuovo lettering MAZDA al centro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova Mazda CX-5: nuovo design Kodo, motore mild-hybrid e tecnologia Google integrata