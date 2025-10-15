Nuova Mazda CX-5 | nuovo design Kodo motore mild-hybrid e tecnologia Google integrata

Ilgiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mazda rinnova uno dei suoi modelli più iconici con la nuova CX-5 2025, un SUV che evolve nel segno della purezza stilistica e della filosofia Kodo - Soul of Motion. Le forme sono ora più pulite e dinamiche, ispirate al minimalismo giapponese e al concetto di “slow motion”, quella tensione visiva che trasmette movimento anche da ferma. Il risultato è un design raffinato e armonioso, che unisce proporzioni bilanciate e dettagli scolpiti secondo la logica Wearable Gear, pensata per integrarsi con la vita di chi guida. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici full-LED uniti da una fascia nera lucida, mentre la coda presenta fari ridisegnati e il nuovo lettering MAZDA al centro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nuova mazda cx 5 nuovo design kodo motore mild hybrid e tecnologia google integrata

© Ilgiornale.it - Nuova Mazda CX-5: nuovo design Kodo, motore mild-hybrid e tecnologia Google integrata

Contenuti che potrebbero interessarti

nuova mazda cx 5Nuova Mazda CX-5: nuovo design Kodo, motore mild-hybrid e tecnologia Google integrata - hybrid 24V e interni umanocentrici con tecnologia Google. Da ilgiornale.it

nuova mazda cx 5Nuova Mazda CX-5 2026: più grande, più potente e con Google integrato - 5 debutta ufficialmente a Roma: più tecnologica, spaziosa e connessa che mai ... Riporta automoto.it

nuova mazda cx 5Nuova Mazda CX-5, più personalità e tecnologia - da soli 3,99€ la quotazione più aggiornata e affidabile. Lo riporta quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Mazda Cx 5