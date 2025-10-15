Nuova luce e più verde come diventerà il parcheggio di Porta Palio
La Giunta comunale di Verona ha approvato l’aggiornamento del Quadro Esigenziale relativo al progetto di riqualificazione del Percorso delle Mura cittadine, nell’ambito del programma europeo POR FESR 2021–2027 – Sviluppo Urbano Sostenibile. In particolare è stato approvato il lotto 3, relativo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
Greenwich risplende di nuova luce Il Royal Observatory, culla del Meridiano Zero e della storia dell’astronomia britannica, entra in una nuova era: è iniziata una ristrutturazione da £77 milioni che cambierà per sempre il volto del sito. Tra nuove gallerie inte - facebook.com Vai su Facebook