Nuova avventura in panchina per Francesco Moriero

Francesco Moriero riparte ancora una volta dall’ Albania. L’ex esterno destro dell’Inter, protagonista negli anni Novanta con la maglia nerazzurra, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Flamurtari FC, club storico del campionato albanese. Per il tecnico salentino si tratta della terza esperienza nella Superliga albanese, dopo aver guidato in passato Dinamo Tirana e Laci, due tappe che avevano già consolidato il suo legame con il calcio locale. Una carriera tra Italia e Albania. Dopo una lunga carriera da calciatore, vissuta tra Lecce, Roma, Cagliari, Napoli e Inter, Moriero ha intrapreso la strada della panchina accumulando esperienze in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it