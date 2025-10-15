Nuoto Sara Curtis torna in gara! Avventura in Coppa del Mondo c’è Ceccon | i convocati per Westmont

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto andrà in scena a Westmont (Illinois, USA) dal 17 al 19 ottobre. Il massimo circuito internazionale itinerante in vasca corta sbarcherà negli States dopo l’apertura dello scorso fine settimana in Indiana e ci sarà grande curiosità per le prestazioni di Sara Curtis, che tornerà in gara dopo i Mondiali e dopo essersi trasferita proprio oltreoceano (alla Virginia University sotto la guida di Todd DeSorbo). Debutterà nella kermesse anche Simone Stefanì, poi ci saranno gli altri azzurri visti a Carmel, a cominciare da Thomas Ceccon, capace di salire sul podio in due prove differenti nel giro di un quarto d’ora e attualmente dodicesimo con 42,3 punti nella classifica guidata dall’ungherese Hubert Kos (58,4) davanti all’olandese Caspar Corbeau (55,8). 🔗 Leggi su Oasport.it

