Nuoto a Westmont la seconda tappa di Coppa del Mondo | Ceccon guida gli azzurri torna Sara Curtis

Sportface.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre in Illinois la vasca corta mondiale: l’Italia riparte con lo stesso gruppo di Carmel più Stefanì e la rientrante Curtis. Ceccon unico in classifica generale, già 12° con 4800 dollari di prize money. Dopo Carmel, la Coppa del Mondo in vasca corta 2025 si sposta a Westmont, a pochi chilometri da Chicago. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre gli azzurri torneranno in acqua con il blocco di atleti già protagonisti nella tappa inaugurale, rinforzato da Simone Stefanì e soprattutto da Sara Curtis, attesa al rientro internazionale dopo i Mondiali e l’avvio della sua avventura alla Virginia University con i Cavaliers di coach Todd DeSorbo. 🔗 Leggi su Sportface.it

