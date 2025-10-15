Nuoto a Westmont la seconda tappa di Coppa del Mondo | Ceccon guida gli azzurri torna Sara Curtis
Dal 17 al 19 ottobre in Illinois la vasca corta mondiale: l’Italia riparte con lo stesso gruppo di Carmel più Stefanì e la rientrante Curtis. Ceccon unico in classifica generale, già 12° con 4800 dollari di prize money. Dopo Carmel, la Coppa del Mondo in vasca corta 2025 si sposta a Westmont, a pochi chilometri da Chicago. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre gli azzurri torneranno in acqua con il blocco di atleti già protagonisti nella tappa inaugurale, rinforzato da Simone Stefanì e soprattutto da Sara Curtis, attesa al rientro internazionale dopo i Mondiali e l’avvio della sua avventura alla Virginia University con i Cavaliers di coach Todd DeSorbo. 🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondisci con queste news
ah ma con Westmont c’è -7 di fuso quindi le finali di nuoto non saranno più a mezzanotte ma all’una - X Vai su X
@leonardodeplano è stato ufficialmente convocato per prendere parte alle 3 tappe della Coppa del Mondo di nuoto organizzata dalla @world_aquatics Le tappe saranno: - dal 7 al 13 ottobre a Carmel - dal 13 al 20 ottobre a Westmont - dal 20 al 26 - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, Sara Curtis torna in gara! Avventura in Coppa del Mondo, c’è Ceccon: i convocati per Westmont - La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto andrà in scena a Westmont (Illinois, USA) dal 17 al 19 ottobre. Si legge su oasport.it
Westmont chiama, l’Italia risponde con una Sara Curtis in più nella seconda tappa di Coppa del Mondo - La seconda tappa di Coppa del Mondo riaccende i riflettori su Westmont (Illinois) dal 17 al 19 ottobre e, soprattutto, sull’Italia: rispetto a Carmel il ... oasport.it scrive
World Cup. Seconda tappa a Westmont. In acqua Sara Curtis - Situata nell'Illinios e ad una trentina di chilometri da Chicago, si trova Westmont che da venerdì 17 a domenica 19 ottobre ospiterà la seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, che si concl ... Riporta federnuoto.it