Numero telefono Agenzia delle entrate | qual è e come ricevere assistenza

Negli ultimi giorni, l’ Agenzia delle entrate ha aggiornato il numero di telefono per richiedere assistenza ai propri call center. Gli interessati possono accedere al servizio in tutti i giorni lavorativi e a orario continuato. Inoltre, sul portale istituzionale dell’amministrazione finanziaria sono presenti le istruzioni per parlare con un operatore, prenotare una richiamata e accedere al servizio con risposta automatica. Ecco, quindi, quali sono le opzioni per ricevere assistenza dall’Agenzia delle entrate senza doversi recare in sede. Qual è il numero di telefono Agenzia delle entrate? . Operatrice di call center (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

