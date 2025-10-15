Numero telefono Agenzia delle entrate | qual è e come ricevere assistenza
Negli ultimi giorni, l’ Agenzia delle entrate ha aggiornato il numero di telefono per richiedere assistenza ai propri call center. Gli interessati possono accedere al servizio in tutti i giorni lavorativi e a orario continuato. Inoltre, sul portale istituzionale dell’amministrazione finanziaria sono presenti le istruzioni per parlare con un operatore, prenotare una richiamata e accedere al servizio con risposta automatica. Ecco, quindi, quali sono le opzioni per ricevere assistenza dall’Agenzia delle entrate senza doversi recare in sede. Qual è il numero di telefono Agenzia delle entrate? . Operatrice di call center (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un sms che simula una comunicazione da parte della propria banca, facendo credere alla vittima che ci sia un problema sul suo conto corrente. Poi l’invito a chiamare un numero di telefono e a compiere operazioni apparentemente utili a risolvere la problem - facebook.com Vai su Facebook
Come parlare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate? - Ecco come fare, gli orari di disponibilità e i numeri di telefono. Da money.it
Agenzia delle Entrate: tutti i nuovi numeri per l’assistenza fiscale - Da lunedì 22 aprile sono attivi i nuovi numeri per chiamare l’Agenzia delle Entrate da telefono cellulare e dall’estero, da utilizzare anche per il servizio di richiamata da parte di un operatore ... pmi.it scrive
Call center dell’Agenzia delle Entrate: nuovi numeri dal 22 aprile - Dal 22 aprile i numeri da utilizzare per contattare l’Agenzia delle Entrate sono 06. Segnala ipsoa.it