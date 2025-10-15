Novena a San Giovanni Paolo II | preghiera del terzo giorno

15 ott 2025

Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede.       San Giovanni Paolo II è stato il Pontefice che ha viaggiato più di ogni altro Papa. Alcune mete da lui. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena a san giovanni paolo ii preghiera del terzo giorno

© Lalucedimaria.it - Novena a San Giovanni Paolo II: preghiera del terzo giorno

