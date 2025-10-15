Novena a San Giovanni Paolo II | preghiera del terzo giorno

Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. San Giovanni Paolo II è stato il Pontefice che ha viaggiato più di ogni altro Papa. Alcune mete da lui. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a San Giovanni Paolo II: preghiera del terzo giorno

News recenti che potrebbero piacerti

Novena a San Giovanni Paolo II - terzo giorno https://youtube.com/shorts/9uIMs94qeFw?si=xhI9KFMX96N9YTGe… via @YouTube - X Vai su X

Novena a San Giovanni Paolo II Secondo giorno - facebook.com Vai su Facebook

Novena a San Giovanni Paolo II: preghiera del secondo giorno - Preghiamo la novena a Giovanni Paolo II per prepararci alla sua festa e per conoscerlo più da vicino: l'incontro con Padre Pio. lalucedimaria.it scrive

Novena a San Giovanni Paolo II: preghiera del primo giorno - Preghiamo la novena a Giovanni Paolo II per prepararci alla sua festa e per conoscerlo più da vicino: la Madonna gli salva la vita. Da lalucedimaria.it

Diocesi: Lamezia Terme, novena e festa di San Giovanni Paolo II nel santuario di Feroleto - “La virtù della Speranza da una parte, spinge il cristiano a non perdere di vista la meta finale che da senso e valore all’intera sua esistenza e, dall’altra, gli offre motivazioni solide e profonde ... Riporta agensir.it