Nove Pitbull da mantenere ci costano 40 mila euro all'anno qualcuno ci aiuti | la lettera del Sindaco di Mercatino Conca a Mattarella

Omar Lavanna, Primo cittadino di Mercatino Conca (PU), un piccolo Comune nella provincia di Pesaro e Urbino, si è rivolto al Presidente Mattarella per avere aiuto. "Manteniamo nove Pitbull in canile che nessuno vuole adottare. Per una realtà come la nostra è una spesa che non riusciamo a gestire e cerchiamo supporto dalle istituzioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it