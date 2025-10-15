' Notte in rosa' al Palazzo della Cultura
Il Filo della Vita vi invita alla “Notte in Rosa”, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 19 presso il Palazzo della Cultura di Catania. Una serata di musica, arte e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con la partecipazione di Agata Reale, Liliana Nigro, Ester. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, “Notte in Rosa” per la prevenzione del tumore al seno: il 17 spettacolo e visite gratuite - Venerdì 17 ottobre al Palazzo della Cultura di Catania si terrà la “Notte in Rosa”, evento di sensibilizzazione sul tumore al seno organizzato da “Filo della Vita” con Humanitas e Europa Donna Italia. Scrive corrieretneo.it
