Notte di Halloween al Bolgia con Reinier Zonneveld e Melanie Ribbe
Venerdì 31 ottobre 2025, la notte di Halloween accende il Bolgia di Bergamo con un evento che promette intensità e ritmo senza tregua. In consolle un live travolgente di Reinier Zonneveld, mentre l’Outdoor Room vibra con la tech house di Melanie Ribbe e Groove Factory. Un viaggio notturno pensato per chi vuole davvero perdersi nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
31/10 REINIER ZONNEVELD, MELANIE RIBBE FANNO BALLARE BOLGIA - BERGAMO X HALLOWEEN PARTY - Venerdì 31 ottobre 2025, la notte di Halloween, il Bolgia di Bergamo mette in scena un evento imperdibile. Si legge su lombardiapress.it