Note per la ricerca BergamoScienza e birra | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini a Bergamo, BergamoScienza al Palamonti, l’incontro per la rassegna “Filosofare dalla Ripa” ad Albino, Paolo Cevoli a Treviglio, il Cineclub a Treviglio, “Note per la ricerca” a Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 15 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 novembre al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. Per celebrare mille e più brindisi, non mancherà la birra, proveniente dalla Baviera e da birrifici artigianali bergamaschi: Hammer, QuBeer e Hop Skin. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

