Norton-Cuffy Juve | resta sempre viva la pista che porta all’esterno del Genoa! Il piano del club tra gennaio e giugno ultimissimi aggiornamenti sul suo futuro

Norton-Cuffy Juve: il club bianconero ha un piano in mente per il futuro dell’esterno del Genoa. Cosa succede tra gennaio e giugno. Un nome nuovo per il futuro, un talento che sta bruciando le tappe. Il calciomercato Juve ha messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, il giovanissimo terzino del Genoa che sta incantando la Serie A. I bianconeri seguono con grande interesse la crescita del giocatore, pronti a inserirsi in una corsa che si preannuncia affollata. Leggi anche: Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli Azzurri. Spettro Svezia Un talento “made in Arsenal” che incanta la Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve: resta sempre viva la pista che porta all’esterno del Genoa! Il piano del club tra gennaio e giugno, ultimissimi aggiornamenti sul suo futuro

