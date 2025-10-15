Nordio | Sovraffollamento carcerario problema annoso stiamo intervenendo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 Il sovraffollamento carcerario è una situazione sicuramente molto difficile che però si è sedimentata non negli anni, ma nei decenni, e di questo parlano le cifre. Cosa stiamo facendo? Beh, intanto abbiamo, come sapete, istituito il nuovo commissario per l'edilizia carceraria. Faccio alcuni nomi: interventi in corso di realizzazione e di prossima ultimazione si annotano tra gli istituti di Cagliari, Milano Opera, Milano Bollate, Roma Rebibbia, Bologna, Gorizia e Agrigento. Inoltre, sono stati affidati gli appalti integrati di nuovi padiglioni di Vigevano, Rovigo, Ferrara, Viterbo, Perugia, Civitavecchia e Santa Maria Capua Vetere, la cui realizzazione dovrà essere ultimata entro il 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Intervista allo scrittore: "Nordio sbaglia, difficile separare il tema del sovraffollamento da quello dei suicidi: sono strettamente collegati. Chi si toglie la vita non lo fa perché è più fragile o “diverso” dagli altri, ma perché vive in un contesto che amplifica il dolore" - facebook.com Vai su Facebook

La prima: come fa Nordio ad escludere qualunque collegamento fra sovraffollamento carcerario e suicidi? Conosceva le decine e decine di detenuti che si sono tolti la vita negli ultimi anni e le motivazioni del loro gesto? La seconda: fino a qualche mese fa No - X Vai su X

Nordio: "Sovraffollamento carcerario problema annoso, stiamo intervenendo" - (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 Il sovraffollamento carcerario è una situazione sicuramente molto difficile che però si è sedimentata non negli anni, ma nei decenni, e di questo parlano le cifre ... Come scrive quotidiano.net

Le soluzioni al sovraffollamento non si vedono e in carcere si continua a morire - Signor Ministro Nordio aveva promesso una task force che avrebbe individuato le soluzioni al sovraffollamento, con l’ultimo decreto e ... Da filodiritto.com

Il prezzo del sovraffollamento carcerario lo pagano anche i poliziotti penitenziari: lo stress fa aumentare le malattie cardiache - Il prezzo del sovraffollamento carcerario lo pagano anche i poliziotti penitenziari: lo stress fa aumentare le malattie cardiache E ... Segnala poliziapenitenziaria.it