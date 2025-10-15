Nord Stream stop della Cassazione all’estradizione di Kuznietsov in Germania

Lettera43.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza con cui la Corte d’appello aveva approvato la consegna alla Germania di Serhii Kuznietsov, ex ufficiale dell’esercito ucraino, fermato nel Riminese il 21 agosto scorso su mandato d’arresto europeo. L’uomo è accusato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 avvenuto nel settembre 2022. Il fascicolo dovrà ora essere esaminato da un nuovo collegio giudicante, che dovrà valutare la richiesta tedesca alla luce delle osservazioni presentate dalla difesa. Durante l’udienza, la Procura generale aveva espresso parere favorevole all’accoglimento di uno dei motivi di ricorso presentati dall’avvocato Nicola Canestrini, che aveva sollevato dubbi sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti indicati nel mandato europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

nord stream stop della cassazione all8217estradizione di kuznietsov in germania

© Lettera43.it - Nord Stream, stop della Cassazione all’estradizione di Kuznietsov in Germania

Leggi anche questi approfondimenti

Nord Stream, stop della Cassazione all’estradizione di Kuznietsov in Germania - L’uomo è accusato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 avvenuto nel settembre 2022. Riporta lettera43.it

nord stream stop cassazioneNord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato: “Errore nella qualificazione del reato” - La nuova Relazione della Commissione nominata dal Mef: il tax gap scende al 17%, ma l’ammontare complessivo risale verso i livelli pre- Scrive ilfattoquotidiano.it

nord stream stop cassazioneNord Stream, la Cassazione annulla la consegna di Kuznietsov alla Germania: l'ex militare ucraino è accusato di aver sabotato il gasdotto - L'avvocato difensore: «Nessuna pressione politica può giustificare la compressione del diritto a un giusto processo» ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nord Stream Stop Cassazione