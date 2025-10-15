La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza con cui la Corte d’appello aveva approvato la consegna alla Germania di Serhii Kuznietsov, ex ufficiale dell’esercito ucraino, fermato nel Riminese il 21 agosto scorso su mandato d’arresto europeo. L’uomo è accusato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 avvenuto nel settembre 2022. Il fascicolo dovrà ora essere esaminato da un nuovo collegio giudicante, che dovrà valutare la richiesta tedesca alla luce delle osservazioni presentate dalla difesa. Durante l’udienza, la Procura generale aveva espresso parere favorevole all’accoglimento di uno dei motivi di ricorso presentati dall’avvocato Nicola Canestrini, che aveva sollevato dubbi sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti indicati nel mandato europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nord Stream, stop della Cassazione all’estradizione di Kuznietsov in Germania