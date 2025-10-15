Nord Stream la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato | Errore nella qualificazione del reato

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna ha disposto l’ estradizione in Germania di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato nel Riminese il 21 agosto, in esecuzione di un mandato europeo, con l’accusa di essere uno dei responsabili dell’attentato ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022. Il caso ora dovrà essere rivalutato da un nuovo collegio. Su richiesta della stessa Procura generale, la Suprema Corte ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati dal difensore di Kuznietsov, avvocato Nicola Canestrini, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo: le motivazioni della decisione saranno depositate in un momento successivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nord stream la cassazione annulla l8217estradizione dell8217ucraino arrestato errore nella qualificazione del reato

© Ilfattoquotidiano.it - Nord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato: “Errore nella qualificazione del reato”

Approfondisci con queste news

nord stream cassazione annullaNord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato: “Errore nella qualificazione del reato” - La nuova Relazione della Commissione nominata dal Mef: il tax gap scende al 17%, ma l’ammontare complessivo risale verso i livelli pre- Segnala ilfattoquotidiano.it

nord stream cassazione annullaNord Stream, annullata la consegna di Kuznietsov alla Germania - La Cassazione annulla con rinvio la decisione della Corte d’appello verso l’ex militare ucraino che danneggiò il gasdotto ... Si legge su ilsole24ore.com

nord stream cassazione annullaNord Stream, annullata la consegna alla Germania dell’ucraino arrestato a Rimini - Erano stati di giudici di Bologna a confermare la consegna, dopo l’arresto su mandato europeo di agosto ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nord Stream Cassazione Annulla