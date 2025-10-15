La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte d’appello di Bologna ha disposto l’ estradizione in Germania di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato nel Riminese il 21 agosto, in esecuzione di un mandato europeo, con l’accusa di essere uno dei responsabili dell’attentato ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022. Il caso ora dovrà essere rivalutato da un nuovo collegio. Su richiesta della stessa Procura generale, la Suprema Corte ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati dal difensore di Kuznietsov, avvocato Nicola Canestrini, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo: le motivazioni della decisione saranno depositate in un momento successivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nord Stream, la Cassazione annulla l’estradizione dell’ucraino arrestato: “Errore nella qualificazione del reato”