Nord Stream ex capitano dell' esercito ucraino arrestato a Rimini | annullata la consegna alla Germania
La Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Bologna che aveva disposto la consegna, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania di Sehrii Kuznietsov, ex capitano dell'esercito ucraino arrestato su mandato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
