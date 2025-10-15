Nord Stream annullata la consegna di Kuznietsov alla Germania

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex capitano dell'esercito ucraino era stato arrestato ad agosto a Rimini: è accusato di aver partecipato ai sabotaggi dei gasdotti nel 2022. 🔗 Leggi su Repubblica.it

