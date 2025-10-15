Nord Stream annullata la consegna di Kuznietsov alla Germania
L’ex capitano dell'esercito ucraino era stato arrestato ad agosto a Rimini: è accusato di aver partecipato ai sabotaggi dei gasdotti nel 2022. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Indagini e arresti per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream: implicazioni geoeconomiche e strategiche. L'analisi di Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli. Su http://Startmag.it - X Vai su X
La saga Nord Stream tra propaganda e giustizia. Dopo le esplosioni del 2022, la vicenda del sabotaggio dei gasdotti al centro della propaganda filorussa. Di Giulia Pompili - facebook.com Vai su Facebook
Nord Stream, rinviata decisione su consegna arrestato a Germania - Slitta a martedì prossimo la decisione della Corte d'Appello di Bologna sulla richiesta di consegna avanzata dalla Germania nei confronti di Serhii Kuznietsov, cittadino ucraino arrestato dalla ... Come scrive ansa.it
Nord Stream, riprende udienza su consegna arrestato a Germania - Riprenderà in mattinata, dopo il rinvio del 3 settembre, l'udienza davanti alla Corte d'Appello di Bologna che dovrà decidere sulla richiesta di consegna avanzata dalla Germania nei confronti di ... Segnala ansa.it
Nord Stream, Serhii Kuznietsov resta in carcere e rifiuta l'estradizione in Germania: «Non so nulla del sabotaggio». In tribunale fa il gesto del tridente ucraino - È arrivato così al tribunale della Corte di Appello di Bologna Serhii Kuznietsov, il 49enne ucraino accusato di essere uno dei ... Scrive corrieredibologna.corriere.it