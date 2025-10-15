Nord Stream annullata la consegna alla Germania dell’ucraino arrestato a Rimini

Rimini, 15 ottobre 2025 – Serhii Kuznietsov non verrà consegnato alla Germania, almeno per ora. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione presa dalla corte d’Appello di Bologna. Era il 16 settembre scorso quando i giudici bolognesi avevano deciso che sì, Serhii Kuznietsov sarebbe stato estradato in Germania per rispondere del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Ma il legale difensore aveva annunciato il ricorso in Cassazione. L’ex capitano dell'esercito ucraino arrestato su mandato europeo nel Riminese il 21 agosto. Il caso dovrà essere rivalutato da un nuovo collegio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nord Stream, annullata la consegna alla Germania dell’ucraino arrestato a Rimini

News recenti che potrebbero piacerti

Indagini e arresti per il sabotaggio dei gasdotti #NordStream: implicazioni geoeconomiche e strategiche. L'analisi di Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli. Su http://Startmag.it - X Vai su X

La saga Nord Stream tra propaganda e giustizia. Dopo le esplosioni del 2022, la vicenda del sabotaggio dei gasdotti al centro della propaganda filorussa. Di Giulia Pompili - facebook.com Vai su Facebook

Nord Stream, annullata la consegna alla Germania dell’ucraino arrestato a Rimini - Era il 16 settembre scorso quando i giudici bolognesi avevano deciso che sì, Serhii Kuznietsov sarebbe stato estradato in Germania per rispondere del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Nord Stream, annullata la consegna di Kuznietsov alla Germania - L’ex capitano dell'esercito ucraino era stato arrestato ad agosto a Rimini: è accusato di aver partecipato ai sabotaggi dei gasdotti nel 2022 ... Riporta msn.com

Italia Nord Stream, annullata consegna di Kuznietsov a Germania - La Corte di Cassazione italiana ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto la consegna alla Germania di Serhii Kuznietsov, l'ex capitano dell'esercito ucraino arrestato su mand ... Segnala bluewin.ch