C ome ha fatto Meghan Markle ad assicurarsi un invito così prestigioso, cioè quello al Fortune’s Most Powerful Women Summit a Washington? Se lo chiedono in tanti tra i Royal watcher inglesi. Dopo anni di iniziative flop, grossi lanci per imprese destinate a fallire e marmellate fatte in casa che “copiono” quelle di re Carlo III, la duchessa di Sussex è stata invitata all’evento dedicato alle donne più potenti del mondo, organizzato ogni anno da Fortune, importante rivista di economia e finanza. E tra un intervento dell’attrice Selena Gomez e un discorso dell’ex presidente Kamala Harris, Meghan ha colto l’occasione per chiarire alcuni punti sul suo futuro e sulla sua collaborazione con Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nonostante i flop a ripetizione, la duchessa è stata invitata a un summit della rivista finanziaria "Fortune" a Washington