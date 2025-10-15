Nonno Oasis! A 53 anni Liam Gallagher è diventato nonno del piccolo Rudy

È da poco tornato sul palco per una reunion attesissima con il fratello Noel, evento che ha fatto impazzire i fan storici degli Oasis, ma il 53enne Liam Gallagher ha oggi un altro motivo per festeggiare, molto più personale e dolce. Il frontman della leggendaria band britannica è infatti diventato nonno. A renderlo tale è stata la figlia Molly Moorish-Gallagher, che ha dato alla luce il suo primo figlio, un bimbo di nome Rudy. Liam Gallagher è diventato nonno. Il piccolo è nato a metà ottobre e l’annuncio è arrivato attraverso i social. È stata proprio Molly, 25 anni, a condividere su Instagram una serie di tenerissime foto che mostrano il neonato anche tra le braccia del papà, il calciatore Nataniel Phillips, attualmente difensore del West Bromwich. 🔗 Leggi su Amica.it

