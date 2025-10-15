Nonnismo omicidio Emanuele Scieri | confermate condanne ai due ex parà Folgore

Sono definitive le condanne a 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara, accusati di concorso nell’omicidio volontario dell’allievo paracadutista Emanuele Scieri, avvenuto il 13 agosto 1999 a Pisa all’interno della Base Gamerra della Brigata Folgore. Lo ha deciso prima sezione della Cassazione rigettando i ricorsi degli imputati. Secondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it