Nonnismo omicidio Emanuele Scieri | confermate condanne ai due ex parà Folgore
Sono definitive le condanne a 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara, accusati di concorso nell’omicidio volontario dell’allievo paracadutista Emanuele Scieri, avvenuto il 13 agosto 1999 a Pisa all’interno della Base Gamerra della Brigata Folgore. Lo ha deciso prima sezione della Cassazione rigettando i ricorsi degli imputati. Secondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
