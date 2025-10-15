Non sopportiamo chi è competente | Francesca Albanese ha ridato un primato ad un paese sventurato

L’accanimento – indecente – di parte della stampa e di personalità politico culturali nei confronti di Francesca Albanese mette in luce un grave problema: non sopportiamo chi è competente. Non c’è altra spiegazione per contestualizzare giudizi che tali non sono perché non esprimono una idea, ma solo un insulto. A Firenze, qualche giorno fa, Matteo Salvini, diplomato per grazia di Dio, redarguiva come un bullo dal palco Albanese che “ha detto che non è una pace giusta”. E, continuava, “sottovoce: prendi una barchetta a Livorno, fai una Flotilla personale ma non rompere i cog****i” chiudeva il poeta, non sapendo argomentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

