Non sono riuscito a salvarla | il dramma dell’ex fidanzato di Pamela Genini Quell’ultima telefonata

La vita di F.D., imprenditore di Sant’Omobono, si è fermata alle 21.40 di martedì 14 ottobre, in un istante che lui stesso descrive come «un precipizio». È l’ora in cui riceve la chiamata disperata di Pamela Genini, la sua ex fidanzata, che gli chiede aiuto da un appartamento di via Iglesias 33 a Milano. Quando arriva, è già troppo tardi: la 29enne bergamasca è stata massacrata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin, ora ricoverato al Niguarda per due ferite auto-inflitte e fermato con l’accusa di omicidio pluriaggravato. « Non sono riuscito a salvarla. Questo è il peso più grande che mi resta da portare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - «Non sono riuscito a salvarla»: il dramma dell’ex fidanzato di Pamela Genini. Quell’ultima telefonata

News recenti che potrebbero piacerti

«Non sono riuscito a salvarla e questo è il peso più grande che mi resta da portare, sarà l’ultimo miglio della mia vita» - facebook.com Vai su Facebook

LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA IERI IN #VATICANO. Un uomo è riuscito a salire fin sull’altare della Confessione e ha urinato sotto lo sguardo attonito di centinaia di fedeli e turisti. Si chiedono preghiere in riparazione. https://video.cor - X Vai su X

«Non sono riuscito a salvarla, è stato un film dell'orrore»: Pamela Genini ha chiamato l'ex fidanzato prima di morire - Pamela Genini era una ragazza di 29 anni, giovane, piena di interessi, di vita. Riporta msn.com