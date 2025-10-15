Non solo un nativo di Taranto fra i carabinieri morti nel veronese | ferito un militare di Bisceglie Ieri notte l' accaduto Lutto nazionale e funerali di Stato per i tre deceduti

Scrive Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie: Nel pomeriggio ho portato il nostro affettuoso saluto, l’abbraccio corale e la vicinanza della Città ai genitori di Giuseppe, Carabiniere biscegliese in servizio in Veneto, tra i feriti dell’assurda tragedia di Castel D’Azzano, dove era intervenuto con i suoi colleghi dei Reparti speciali antiterrorismo per lo sgombero di un casolare. Il nostro concittadino, 45enne, ha subito ustioni al volto e alle mani. È ricoverato in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita ma è comprensibilmente molto scosso per la morte dei suoi Colleghi. Ancora sgomenti e increduli per la follia del gesto che ha provocato così tanto dolore, ci stringiamo attorno a Giuseppe, augurandogli una pronta guarigione e di poterlo abbracciare presto qui a Bisceglie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Non solo un nativo di Taranto fra i carabinieri morti nel veronese: ferito un militare di Bisceglie Ieri notte l'accaduto. Lutto nazionale e funerali di Stato per i tre deceduti

Scopri altri approfondimenti

LUMINARIE DI POLIGNANO, ALBEROBELLO, BARI, TARANTO E LECCE DAL 18 AL 21 DICEMBRE 4 GIORNO 3 NOTTI €289,99/P CON DIMOSTRAZIONE IN COLABORAZIONE CON LA FENICE PARTENZA: GELA – VITTORIA – RAGUSA – COFFA – VIZZ – - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri morti, grido d'allarme dei sindacati: «Tributo di sangue della Puglia. Anzichè chiamarci eroi, dateci più tutele» - La Puglia paga ancora una volta un prezzo altissimo e proprio da questa terra si alza il grido di dolore e di denuncia ... quotidianodipuglia.it scrive

Era nato a Taranto Marco Piffari, uno dei carabinieri morti a Castel D'Azzano - Aveva 56 anni ed era Comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato del 4° battaglione Veneto; viveva in provincia di Padova. Scrive rainews.it

Esplosione durante lo sgombero di un'abitazione in Veneto: tre carabinieri morti. Uno è di Taranto - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel ... Segnala quotidianodipuglia.it