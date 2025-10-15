Non solo Palermo l' Ordine dei Commercialisti apre una nuova sede a Termini Imerese

L’Ordine dei Commercialisti di Palermo e Termini apre per la prima volta nella storia una sede fisica anche nella cittadina in provincia in Piazza Francesco Crispi 5. L’inaugurazione alla presenza del presidente dell’ordine, Nicolò La Barbera, del consigliere nazionale Fabrizio Escheri, del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

